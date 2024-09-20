‏المقاومة الإسلامية استهدفت موقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 23:32

‏المقاومة الإسلامية استهدفت موقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة

منذ 1 ساعة 20 September، 2024
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