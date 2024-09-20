الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 14 جرّاء الغارة الصهيونية على الضاحية الجنوبية وأعمال رفع الأنقاض مستمرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 22:00

الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 14 جرّاء الغارة الصهيونية على الضاحية الجنوبية وأعمال رفع الأنقاض مستمرة

منذ 14 mins 20 September، 2024
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