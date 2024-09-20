رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: الأحداث الأخيرة هي محاولات “إسرائيلية” للتأثير على بيئة المقاومة ومن يراهن على ضعفها فهو مخطئ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 22:00

رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: الأحداث الأخيرة هي محاولات “إسرائيلية” للتأثير على بيئة المقاومة ومن يراهن على ضعفها فهو مخطئ

منذ 23 mins 20 September، 2024
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