رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: أعزي بالشهداء وأتمنى الشفاء للجرحى وآمل أن تنتهي الأمور بخير “فالإسرائيلي” يحقق انتصارات وهمية على المدنيين لتحقيق أهدافه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 22:00

رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: أعزي بالشهداء وأتمنى الشفاء للجرحى وآمل أن تنتهي الأمور بخير “فالإسرائيلي” يحقق انتصارات وهمية على المدنيين لتحقيق أهدافه

منذ 24 mins 20 September، 2024
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