المكتب السياسي لحركة أنصار الله: ندين بشدة التصعيد الخطير والإجرامي للعدو الذي يتجاوز كل الخطوط الحمر باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 20 2024 - 22:00

المكتب السياسي لحركة أنصار الله: ندين بشدة التصعيد الخطير والإجرامي للعدو الذي يتجاوز كل الخطوط الحمر باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية

منذ 2 ساعة 20 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة