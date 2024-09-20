وزارة الصحة اللبنانية: 12 شهيدا و66 جريحا بينهم 9 حالتهم حرجة في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 20:28

وزارة الصحة اللبنانية: 12 شهيدا و66 جريحا بينهم 9 حالتهم حرجة في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 50 mins 20 September، 2024
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