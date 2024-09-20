السفارة الإيرانية في لبنان: ندين “الجنون الإسرائيلي الذي تجاوز كل الحدود” باستهداف المناطق السكنية في الضاحية الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 18:56

السفارة الإيرانية في لبنان: ندين “الجنون الإسرائيلي الذي تجاوز كل الحدود” باستهداف المناطق السكنية في الضاحية الجنوبية

منذ 17 mins 20 September، 2024
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