وزارة الصحة اللبنانية: 9 شهداء و59 جريحا بينهم 8 حالات حرجة في غارة العدو الاسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 18:54

وزارة الصحة اللبنانية: 9 شهداء و59 جريحا بينهم 8 حالات حرجة في غارة العدو الاسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية

منذ 31 mins 20 September، 2024
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