جيش الإحتلال: أُصيب اليوم جندي من الكتيبة 50 لواء الناحال بجروح خطيرة خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 18:56

جيش الإحتلال: أُصيب اليوم جندي من الكتيبة 50 لواء الناحال بجروح خطيرة خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة

منذ 58 mins 20 September، 2024
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