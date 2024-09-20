قناة 12 العبرية: إطلاق عدد من الصواريخ في الدقائق الأخيرة من لبنان تجاه الجليل الأعلى دون دوي صفارات الإنذار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 15:50

قناة 12 العبرية: إطلاق عدد من الصواريخ في الدقائق الأخيرة من لبنان تجاه الجليل الأعلى دون دوي صفارات الإنذار

منذ 42 mins 20 September، 2024
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