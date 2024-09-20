‫قاعدة العليقة تستهدف للمرة الأولى وتقع شمال كتسرين في  ‫الجولان السوري المحتل وتبعد نحو 20 كلم عن الحدود اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 15:50

‫قاعدة العليقة تستهدف للمرة الأولى وتقع شمال كتسرين في  ‫الجولان السوري المحتل وتبعد نحو 20 كلم عن الحدود اللبنانية

منذ 1 ساعة 20 September، 2024
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