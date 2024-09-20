مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية قصفوا مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 15:50

مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية قصفوا مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا

منذ 2 ساعة 20 September، 2024
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