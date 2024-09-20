‫المقاومة الإسلامية: الهجوم على ثكنة العليقة جاء إسنادًا  ‫لغزة وردًّا على الاعتداءات على القرى الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 15:50

‫المقاومة الإسلامية: الهجوم على ثكنة العليقة جاء إسنادًا  ‫لغزة وردًّا على الاعتداءات على القرى الجنوبية

منذ 2 ساعة 20 September، 2024
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