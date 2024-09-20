350 يوماً على عدوان غزة… المقاومة باقية والقتل فعل العدو اليومي

لليوم الـ 350 للعدوان على قطاع غزة، وبالتزامن مع المعارك المحتدمة بين المقاومة والاحتلال، مما يؤشر على فشل الأخير في تحقيق أهدافه المعلنة بإفقاد المقاومين زمام المبادرة والقوة، في هذا الوقت يتواصل القصف العدواني على مناطق متفرقة من القطاع، حيث أفادت مصادر إعلامية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف استهدف منزلاً غرب مخيم النصيرات. كما أفادت مصادر طبية باستشهاد 17 فلسطينياً في غارات على مناطق متفرقة منذ فجر اليوم.

وفي التفاصيل، فقد استشهد 7 مواطنين في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة “الشيخ” خلف منجرة العشي في منطقة الدرج وسط مدينة غزة.

🔴الدفاع المدني: انتشال جثامين 6 شــهداء بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة “أبو الهطل” في عمارة سعد في محيط متنزه البلدية وسط مدينة غزة. pic.twitter.com/rs06UBiPtL — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 20, 2024

هذا وذكر الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت شهيداً و3 إصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في برج “إيلياء” غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. كما ارتقى 6 شهداء و4 جرحى في قصف صهيوني غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

#فيديو | وداع شاب لشقيقه الذي استشهد في قصف الاحتلال سيارة مدنية وسط القطاع، أمس. pic.twitter.com/YPRBRXo0pa — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 20, 2024

إلى ذلك، فقد شهد جنوب غزة قصفًا مدفعيًّا مكثفا وإطلاق قنابل إنارة. وشنّ طيران الاحتلال غارة في محيط شارع الحطبية ببيت لاهيا شمال غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

👈قصف للاحتلال يستهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة pic.twitter.com/R3n2wrhOBL — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 20, 2024

ونسف جيش الاحتلال مربعات سكنية جنوب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

المصدر: مواقع إخبارية