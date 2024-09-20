350 يوماً على عدوان غزة… المقاومة باقية والقتل فعل العدو اليومي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 14:16

350 يوماً على عدوان غزة… المقاومة باقية والقتل فعل العدو اليومي

منذ 12 mins 20 September، 2024
غزة
طوفان الأقصى - عربي وإقليمي - فلسطين

لليوم الـ 350 للعدوان على قطاع غزة، وبالتزامن مع المعارك المحتدمة بين المقاومة والاحتلال، مما يؤشر على فشل الأخير في تحقيق أهدافه المعلنة بإفقاد المقاومين زمام المبادرة والقوة، في هذا الوقت يتواصل القصف العدواني على مناطق متفرقة من القطاع، حيث أفادت مصادر إعلامية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف استهدف منزلاً غرب مخيم النصيرات. كما أفادت مصادر طبية باستشهاد 17 فلسطينياً في غارات على مناطق متفرقة منذ فجر اليوم.

وفي التفاصيل، فقد استشهد 7 مواطنين في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة “الشيخ” خلف منجرة العشي في منطقة الدرج وسط مدينة غزة.

هذا وذكر الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت شهيداً و3 إصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في برج “إيلياء” غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. كما ارتقى 6 شهداء و4 جرحى في قصف صهيوني غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

إلى ذلك، فقد شهد جنوب غزة قصفًا مدفعيًّا مكثفا وإطلاق قنابل إنارة. وشنّ طيران الاحتلال غارة في محيط شارع الحطبية ببيت لاهيا شمال غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال مربعات سكنية جنوب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

المصدر: مواقع إخبارية

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