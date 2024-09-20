كتائب القسام: مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرقي حي التنور في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 12:44

كتائب القسام: مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرقي حي التنور في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 1 ساعة 20 September، 2024
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