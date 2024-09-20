يديعوت أحرونوت عن مصادر استخبارية أمريكية: إسرائيل خططت على مدى 15 عاما لعملية تفجير أجهزة الاستدعاء السريعة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 09:38

يديعوت أحرونوت عن مصادر استخبارية أمريكية: إسرائيل خططت على مدى 15 عاما لعملية تفجير أجهزة الاستدعاء السريعة

منذ 1 ساعة 20 September، 2024
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