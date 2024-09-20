“يديعوت أحرونوت” العبرية: أعلن حزب الله مسؤوليته عن 17 عملية يوم أمس وهو من أعلى الأرقام منذ بداية الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 09:40

“يديعوت أحرونوت” العبرية: أعلن حزب الله مسؤوليته عن 17 عملية يوم أمس وهو من أعلى الأرقام منذ بداية الحرب

منذ 2 ساعة 20 September، 2024
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