احتراق عدة سيارات بعد إطلاق قوات العدو الاسرائيلي قنابل الغاز خلال اقتحام حي كفر عقب شمال القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 06:34

احتراق عدة سيارات بعد إطلاق قوات العدو الاسرائيلي قنابل الغاز خلال اقتحام حي كفر عقب شمال القدس المحتلة

منذ 2 ساعة 20 September، 2024
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