مقاومون يطلقون النار باتجاه قوات العدو الاسرائيلي خلال انسحابها من المنطقة الشرقية في نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 05:00
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السيد نصر الله: ما حصل هو عملية ارهابية كبرى وابادة جماعية ومجزرة وعدوان كبير على لبنان وشعبه ومقاومته وسيادته وأمنه
المقاومة الاسلامية ردت على الاعتداء على مجدل سلم وبليدا بقصف مقر كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد علي محمد شلبي "باقر" مواليد 1993 من بلدة كفرملكي
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد عبد المنعم جمال عبد المنعم "ملاك" مواليد 2008 من بلدة عيترون
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد علي حسني زعيتر "أبو طالب" مواليد 1999 من بلدة حدث بعلبك
المقاومة الاسلامية استهدفت موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة واصابته اصابة مباشرة
المتحدث باسم جيش الاحتلال: انفجار عدد من الطائرات المفخخة في منطقتي بيت هلل ويعرا بالجليل واندلاع النيران بالمكان
المقاومة الإسلامية زفت الشهيد على طريق القدس نظير يوسف نون "جابر" مواليد عام 1971 من بلدة رام في البقاع
المقاومة الإسلامية زفت الشهيد على طريق القدس فضل الله شحادة مشيك "آدم" مواليد عام 1970 من بلدة مزرعة بيت مشيك بالبقاع
المقاومة الإسلامية زفت الشهيد على طريق القدس جعفر أحمد الحسين "مجاهد" مواليد عام 1989 من بلدة سحمر بالبقاع الغربي
مراسل المنار: غارات للطيران المعادي على احراج المحمودية واطراف حاريص وديرانطار ودير قانون النهر وديرعامص وفرون
الهلال الأحمر الفلسطيني: 500 طالب محاصرون من قبل الاحتلال داخل مدرسة في بلدة قباطية جنوب جنين
كتائب القسام: تفجير ناقلة جند صهيونية بعبوتي "شواظ" وناقلتي جند أخريين بقذيفة الياسين 105 وقذيفة التاندوم في كمين رفح
اللواء سلامي للسيد نصر الله: العدو العاجز عن المواجهة المباشرة يبادر الى ارتكاب الجريمة خلف الجبهات وتضخيم الانجاز
اللواء سلامي: هكذا اعمال ارهابية تحصل من منطلق العجز والهزائم والعدو لن يجني شيئاً من هجماته الإرهابية الجديدة
اللواء سلامي: هذه الاعمال ستلقى قريبًا ردًا حاسمًا من جبهة المقاومة
حركة حماس تثمّن ما جاء في خطاب السيّد حسن نصر الله الذي جدّد فيه التأكيد على الموقف المشرّف في مواصلة جبهة الإسناد
حركة حماس: هذا الموقف الذي يشكّل لدى شعبنا ومقاومتنا محلّ تقدير واعتزاز يعدّ صفعة في وجه نتنياهو وحكومته الفاشية
حماس: نجدّد إشادتنا وتقديرنا لجهاد الإخوة في حزب الله ومشاركتهم الفاعلة والمؤثرة في مسار معركة طوفان الأقصى
حماس: على المجتمع الدولي التحرّك لنبذ هذا الكيان وعزله ومحاكمة قادته على جرائمهم
حركة الجهاد الإسلامي: نعبر عن اعتزازنا بخطاب السيد حسن نصر الله الذي جدد فيه الموقف الثابت في مواصلة جبهة الاسناد
الجهاد الإسلامي: هذا الموقف الصلب والمشرف الذي جاء عقب الاعتداء الإرهابي يعبر عن تلاحم قوى المقاومة في الساحات
الجهاد الإسلامي: هذا الموقف يمثل إفشالاً للمخططات التي تهدف إلى استهداف بيئة المقاومة وعزل غزة
مقاومون يطلقون النار باتجاه قوات العدو الاسرائيلي خلال انسحابها من المنطقة الشرقية في نابلس بالضفة المحتلة
منذ 39 mins
20 September، 2024
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