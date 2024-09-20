مقاومون يطلقون النار باتجاه قوات العدو الاسرائيلي خلال انسحابها من المنطقة الشرقية في نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 05:00

مقاومون يطلقون النار باتجاه قوات العدو الاسرائيلي خلال انسحابها من المنطقة الشرقية في نابلس بالضفة المحتلة

منذ 39 mins 20 September، 2024
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