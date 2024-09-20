استشهاد القيادي في كتائب شهداء الأقصى شادي زكارنة بعد محاصرته برفقة مقاومين من قبل العدو الاسرائيلي داخل منزل ببلدة قباطية جنوب جنين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 20 2024 - 00:22

استشهاد القيادي في كتائب شهداء الأقصى شادي زكارنة بعد محاصرته برفقة مقاومين من قبل العدو الاسرائيلي داخل منزل ببلدة قباطية جنوب جنين بالضفة المحتلة

منذ 42 mins 19 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة