غارة لطيران العدو الاسرائيلي تستهدف مدينة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 00:22

غارة لطيران العدو الاسرائيلي تستهدف مدينة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة

منذ 44 mins 19 September، 2024
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