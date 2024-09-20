العدو الاسرائيلي يستهدف منزلا بحي الدرج بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 00:22

العدو الاسرائيلي يستهدف منزلا بحي الدرج بمدينة غزة

منذ 1 ساعة 19 September، 2024
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