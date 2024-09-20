الجهاد الإسلامي: هذا الموقف الصلب والمشرف يعبر عن وحدة وتلاحم قوى المقاومة في مختلف الساحات كما يشكل ردا حازما في مواجهة سياسات حكومة الكيان النازية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 00:22

الجهاد الإسلامي: هذا الموقف الصلب والمشرف يعبر عن وحدة وتلاحم قوى المقاومة في مختلف الساحات كما يشكل ردا حازما في مواجهة سياسات حكومة الكيان النازية

منذ 2 ساعة 19 September، 2024
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