الجهاد الإسلامي: موقف السيد نصر الله يمثل إفشالا للمخططات التي تهدف إلى استهداف بيئة المقاومة وعزل غزة بهدف الاستفراد بها استكمالا لمخطط الإبادة والتهجير الذي يسعى العدو إلى تنفيذه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 00:22

الجهاد الإسلامي: موقف السيد نصر الله يمثل إفشالا للمخططات التي تهدف إلى استهداف بيئة المقاومة وعزل غزة بهدف الاستفراد بها استكمالا لمخطط الإبادة والتهجير الذي يسعى العدو إلى تنفيذه

منذ 2 ساعة 19 September، 2024
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