المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا موقع المطلة الاسرائيلي بصلية من صواريخ فلق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 21:18
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السيد نصر الله: ما حصل هو عملية ارهابية كبرى وابادة جماعية ومجزرة وعدوان كبير على لبنان وشعبه ومقاومته وسيادته وأمنه
المقاومة الاسلامية ردت على الاعتداء على مجدل سلم وبليدا بقصف مقر كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد علي محمد شلبي "باقر" مواليد 1993 من بلدة كفرملكي
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد عبد المنعم جمال عبد المنعم "ملاك" مواليد 2008 من بلدة عيترون
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد علي حسني زعيتر "أبو طالب" مواليد 1999 من بلدة حدث بعلبك
مراسل المنار: غارات للطيران المعادي على بلدات الخيام وكفركلا والطيبة وميس الجبل وبليدا وعيترون وأطراف شيحين وحلتا
اللواء سلامي: هكذا اعمال ارهابية تحصل من منطلق العجز والهزائم
اللواء سلامي: العدو لن يجني شيئاً من هجماته الإرهابية الجديدة
حركة حماس تثمّن ما جاء في خطاب السيّد حسن نصر الله الذي جدّد فيه التأكيد على الموقف المشرّف في مواصلة جبهة الإسناد
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا موقع المطلة الاسرائيلي بصلية من صواريخ فلق
منذ 8 mins
19 September، 2024
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