اعلام العدو: سقطت 7 صواريخ في مستوطنة المطلة حيث لحقت أضرار في المباني واندلع حريق بالمنطقة بالإضافة إلى إصابة جندي من القوات المحلية للمستوطنة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 21:16

اعلام العدو: سقطت 7 صواريخ في مستوطنة المطلة حيث لحقت أضرار في المباني واندلع حريق بالمنطقة بالإضافة إلى إصابة جندي من القوات المحلية للمستوطنة

منذ 13 mins 19 September، 2024
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