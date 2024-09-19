سرايا القدس – كتيبة جنين: مقاتلونا في بلدة قباطية فجروا عبوات ناسفة بآليات العدو الاسرائيلي بمحاور القتال محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 21:18

سرايا القدس – كتيبة جنين: مقاتلونا في بلدة قباطية فجروا عبوات ناسفة بآليات العدو الاسرائيلي بمحاور القتال محققين إصابات مؤكدة

منذ 22 mins 19 September، 2024
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