ارتفاع عدد الشهداء الى 7 جراء استهداف العدو الاسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا البلد بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 19:44

ارتفاع عدد الشهداء الى 7 جراء استهداف العدو الاسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا البلد بغزة

منذ 52 mins 19 September، 2024
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