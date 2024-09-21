مراسل المنار: قصف مدفعي معاد يستهدف أطراف بلدة شمع جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 21 2024 - 16:42

مراسل المنار: قصف مدفعي معاد يستهدف أطراف بلدة شمع جنوب لبنان

منذ 2 يوم 19 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة