إعلام العدو: أنباء أولية عن إصابة مباشرة في بيت هلل في إصبع الجليل والقوات في طريقها إلى المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 12:02

إعلام العدو: أنباء أولية عن إصابة مباشرة في بيت هلل في إصبع الجليل والقوات في طريقها إلى المكان

منذ 39 mins 19 September، 2024
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