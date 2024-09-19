الشهيد المجاهد حسن عادل جابر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 10:28

الشهيد المجاهد حسن عادل جابر

منذ 44 mins 19 September، 2024
حسن عادل جابر
شهداء على طريق القدس

حسن عادل جابر 1

المصدر: موقع المنار

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