المحلل العسكري في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: مهما نجحت العمليات في لبنان فلن تتمكن من إعادة سكان الشمال إلى منازلهم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 08:56

المحلل العسكري في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: مهما نجحت العمليات في لبنان فلن تتمكن من إعادة سكان الشمال إلى منازلهم

منذ 14 mins 19 September، 2024
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