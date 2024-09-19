المقاومة الاسلامية استهدفت ‏نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المرج بالأسلحة المناسبة واصابتها بشكل ‏مباشر واوقعت فيها عدد من القتلى والجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 08:56

المقاومة الاسلامية استهدفت ‏نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المرج بالأسلحة المناسبة واصابتها بشكل ‏مباشر واوقعت فيها عدد من القتلى والجرحى

منذ 14 mins 19 September، 2024
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