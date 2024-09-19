المقاومة الاسلامية استهدفت نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المرج بالأسلحة المناسبة واصابتها بشكل مباشر واوقعت فيها عدد من القتلى والجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 08:56
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المقاومة الإسلامية تستهدف نقطة تموضع لجنود العدو في موقع المرج بالأسلحة المناسبة وتصيبه مباشرة وتوقع قتلى وجرحى
المقاومة الاسلامية ردت على الاعتداء على مجدل سلم وبليدا بقصف مقر كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد علي محمد شلبي "باقر" مواليد 1993 من بلدة كفرملكي
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد عبد المنعم جمال عبد المنعم "ملاك" مواليد 2008 من بلدة عيترون
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد علي حسني زعيتر "أبو طالب" مواليد 1999 من بلدة حدث بعلبك
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: هذا العدوان له عقابه وقصاصه الخاص والعقاب آت حتماً بإذن الله
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المقاومة الاسلامية استهدفت نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المرج بالأسلحة المناسبة واصابتها بشكل مباشر واوقعت فيها عدد من القتلى والجرحى
منذ 14 mins
19 September، 2024
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