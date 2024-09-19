الانفجار الذي سُمع دويه في المناطق الجنوبية من مدينة غزة ناتج عن نسف مبانٍ سكنية في محيط الكلية الجامعية وقد سُمع في أنحاء القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 04:18
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المقاومة الإسلامية: سنواصل كما في الأيام الماضية عمليات اسناد غزة وأهلها ومقاومتها والدفاع عن لبنان وشعبه وسيادته
المقاومة الإسلامية: قصفنا مرابض مدفعية العدو في نافيه زيف بالصواريخ ردا على الاعتداءات على بلدتي مجدل سلم وبليدا
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد عبد المنعم جمال عبد المنعم "ملاك" مواليد 2008 من بلدة عيترون
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد فضل عباس بزي "ابو عباس" مواليد 1991 من مدينة بنت جبيل
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد علي حسني زعيتر "أبو طالب" مواليد 1999 من بلدة حدث بعلبك
انفجار أجهزة لاسلكية بحوزة حامليها في عدد من المناطق اللبنانية
مراسل المنار: شهداء ومصابون في استهداف العدو الصهيوني مجموعة من المواطنين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة
كتائب القسام: استهدفنا امس مبنى غرب رفح فيه عدد كبير من جنود العدو بصاروخ موجّه ما ادى الى مقتل واصابة من بداخله
كتائب شهداء الأقصى: قصف جنود العدو في حي الجنينة في رفح بالهاون الثقيل بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبدالقادر الحسيني
حركة الجهاد الإسلامي: العملية الصهيونية الغادرة بتفجير أجهزة اتصال هي جريمة حرب موصوفة ألحقت أضرارا بالمدنيين
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
الانفجار الذي سُمع دويه في المناطق الجنوبية من مدينة غزة ناتج عن نسف مبانٍ سكنية في محيط الكلية الجامعية وقد سُمع في أنحاء القطاع
منذ 2 ساعة
19 September، 2024
عاجل
العدو الاسرائيلي
غزة
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الصحافة اليوم: 19-9-2024
جيش الاحتلال يقوم بنسف مباني سكنية في محيط دوار دولة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
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