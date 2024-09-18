المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد حسين العرب “قاسم” من بلدة فلاوي في البقاع والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 23:42
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المقاومة الإسلامية: هذا حساب آخر وآتٍ إن شاء الله وما حصل سيزيدنا عزماً على المضي في طريق الجهاد والمقاومة
المقاومة الاسلامية ردت على الاعتداء على بلدتي مجدل سلم وبليدا بقصف مقر سرية في موقع حبوشيت بصواريخ الكاتيوشا
المقاومة الاسلامية ردت على الاعتداء على مجدل سلم وبليدا بقصف مقر كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد علي محمد ترحيني "حيدر" مواليد 2001 من بلدة عبّا
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد ابراهيم عبد الكريم زين الدين "ابو علي امير" مواليد 1995- صفد البطيخ
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد عبد المنعم جمال عبد المنعم "ملاك" مواليد 2008 من بلدة عيترون
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد محمد حسين العرب "قاسم" مواليد 1979 من بلدة فلاوي في البقاع
السيد صفي الدين: الكلام غداً لسيد المقاومة حيث تنجلي الأمور ونكون أمام نمط جديد ومواجهة جديدة مع العدو
معلقون صهاينة: "اسرائيل" التي تمتلك ذكاءً صناعياًً لديها أيضاً غباء استراتيجي لأنها تدرك عجزها عن حسم معركة الشمال
الدفاع المدني بغزة: شهداء وإصابات جراء القصف الصهيوني الذي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الشجاعية شرق غزة
كتائب القسام: استهدفنا امس مبنى غرب رفح فيه عدد كبير من جنود العدو بصاروخ موجّه ما ادى الى مقتل واصابة من بداخله
سرايا القدس: استهدفنا بصواريخ "107 موجهة" مقر قيادة وسيطرة تابعاً لجيش العدو بمدينة الزهراء جنوب محور "نتساريم"
كتائب شهداء الأقصى: قصف جنود العدو في حي الجنينة في رفح بالهاون الثقيل بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبدالقادر الحسيني
سرايا القدس: مقاتلونا يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو الاسرائيلي بمحيط المنزل المحاصر في قباطية
مراسل المنار: قوات العدو انسحبت من مخيم الفوار جنوب الخليل بعد اقتحام استمر 13 ساعة تخلله دهم عشرات المنازل
مراسل المنار: قوات العدو انسحبت من مخيم الفوار جنوب الخليل بعد اقتحام استمر 13 ساعة وتخلله دهم عشرات المنازل
مراسل المنار: قوات العدو انسحبت من مخيم الفوار جنوب الخليل بعد اقتحام استمر 13 ساعة وتخلله دهم عشرات المنازل
حركة الجهاد الإسلامي: العملية الصهيونية الغادرة بتفجير أجهزة اتصال هي جريمة حرب موصوفة ألحقت أضرارا بالمدنيين
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
وزارة الصحة العامة في لبنان: استشهاد 3 مواطنين واصابة 2 آخرين في غارة معادية استهدفت بلدة بليدا جنوب لبنان
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد حسين العرب “قاسم” من بلدة فلاوي في البقاع والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس
منذ 9 mins
18 September، 2024
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مراسل المنار: العدو الإسرائيلي يطلق رشقات رشاشة من موقع “ضهر الجمل – رامية” بإتجاه أطراف بلدة رامية وجبل بلاط في جنوب لبنان
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