كتائب القسام: استهدفنا امس مبنى غرب رفح فيه عدد كبير من جنود العدو الاسرائيلي بصاروخ موجّه ما ادى الى مقتل واصابة من بداخله – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 19:02

كتائب القسام: استهدفنا امس مبنى غرب رفح فيه عدد كبير من جنود العدو الاسرائيلي بصاروخ موجّه ما ادى الى مقتل واصابة من بداخله

منذ 32 mins 18 September، 2024
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