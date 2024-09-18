وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد شخص واصابة اكثر من 100 في حصيلة أولية للتفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 19:04

وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد شخص واصابة اكثر من 100 في حصيلة أولية للتفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية

منذ 59 mins 18 September، 2024
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