المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا قصفوا مقر كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل الاسرائيلية ‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 19:04

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا قصفوا مقر كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل الاسرائيلية ‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا

منذ 1 ساعة 18 September، 2024
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