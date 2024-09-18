انفجار أجهزة لاسلكية بأيدي حامليها في عدد من المناطق اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 17:32
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث يوم الخميس الساعة 5 عصراً حول آخر التطورات
المقاومة الإسلامية: سنواصل كما في الأيام الماضية عمليات اسناد غزة وأهلها ومقاومتها والدفاع عن لبنان وشعبه وسيادته
المقاومة الإسلامية: هذا حساب آخر وآتٍ إن شاء الله وما حصل سيزيدنا عزماً على المضي في طريق الجهاد والمقاومة
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: هذا العدوان له عقابه وقصاصه الخاص والعقاب آت حتماً بإذن الله
يديعوت أحرونوت: عملية التفجير في لبنان لن تدفع حزب الله إلى وقف نشاطه الهجومي ضد الشمال بل إلى التصعيد
أبيض: ثلثا المصابين احتاجوا إلى دخول المستشفى وتم اجراء 460 عملية حتى الآن ومعظمها عمليات في العيون والوجه
انفجار أجهزة لاسلكية بحوزة حامليها في عدد من المناطق اللبنانية
الرئيس الإيراني: هذا العدوان مصدر عار للدول الغربية وخاصة الأميركيين الذين لن يتورعوا عن تحقيق أهدافهم اللاإنسانية
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تلقى اتصالاً من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد عبر خلاله عن تضامنه مع لبنان في هذه المحنة
الرئيس العراقي أكد للرئيس ميقاتي أن العراق يضع كل إمكاناته في سبيل دعم لبنان لتجاوز ما تعرض له بالأمس
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
إعلام العدو: مقتل 4 جنود اسرائيليين وإصابة عدد آخر في كمين نُصب لهم في رفح اليوم
وزير الحرب الصهيوني السابق موشيه يعلون: "اسرائيل" تتخبط في حرب استنزاف ولن تتمكن من الانتصار في 7 جبهات
المقاومة الإسلامية: قصفنا مرابض مدفعية العدو في نافيه زيف بالصواريخ ردا على الاعتداءات على بلدتي مجدل سلم وبليدا
الدفاع المدني بغزة: شهداء وإصابات جراء القصف الصهيوني الذي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الشجاعية شرق غزة
سرايا القدس: استهدفنا بصواريخ "107 موجهة" مقر قيادة وسيطرة تابعاً لجيش العدو بمدينة الزهراء جنوب محور "نتساريم"
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى برصاص الاحتلال قرب بلدة نعلين غربي رام الله فجر اليوم
سرايا القدس: مقاتلونا في مجموعات قباطية تمكنوا من اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولة حصار أحد المنازل
سرايا القدس: مقاتلونا في قباطية استهدفوا آلية عسكرية بعبوة ناسفة معدة مسبقاً وحققوا إصابة مباشرة
حركة الجهاد الإسلامي: العملية الصهيونية الغادرة بتفجير أجهزة اتصال هي جريمة حرب موصوفة ألحقت أضرارا بالمدنيين
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
وزارة الصحة العامة في لبنان: استشهاد 3 مواطنين واصابة 2 آخرين في غارة معادية استهدفت بلدة بليدا جنوب لبنان
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
انفجار أجهزة لاسلكية بأيدي حامليها في عدد من المناطق اللبنانية
منذ 11 mins
18 September، 2024
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السيد صفي الدين: هذا العدوان له عقابه وقصاصه الخاص والعقاب آت بإذن الله
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: الكلام غداً لسيد المقاومة وتتوضح فيه الأمور ونكون أمام نمط جديد ومواجهة جديدة مع العدو
انفجار أجهزة لاسلكية بأيدي حامليها في عدد من المناطق اللبنانية
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