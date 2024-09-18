الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: الاعتداء الصهيوني على لبنان يعكس عدم مصداقية الغرب واميركا في مساعيهم لوقف إطلاق النار ومواصلتهم الدعم الكامل لجرائم الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 18 2024 - 15:58
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
18 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
يديعوت أحرونوت: هل يتصور أحد أنه بعد ما حصل سيقرر حزب الله إلقاء سلاحه فالمصابون سيتعافون ويعودون لعملهم
أبيض: ثلثا المصابين احتاجوا إلى دخول المستشفى وتم اجراء 460 عملية حتى الآن ومعظمها عمليات في العيون والوجه
أبيض: بنوك الدم استقبلت أكثر من 2000 حالة تبرع خلال 3 ساعات وهي النسبة الأكبر في تاريخ لبنان
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
إعلام العدو: مقتل 4 جنود اسرائيليين وإصابة عدد آخر في كمين نُصب لهم في رفح اليوم
وزير الحرب الصهيوني السابق موشيه يعلون: "اسرائيل" تتخبط في حرب استنزاف ولن تتمكن من الانتصار في 7 جبهات
سرايا القدس: استهدفنا بصواريخ "107 موجهة" مقر قيادة وسيطرة تابعاً لجيش العدو بمدينة الزهراء جنوب محور "نتساريم"
وزارة الصحة الفلسطينية: 706 شهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر بينهم 159 طفلاً و10 نساء و9 مسنين
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
حركة الجهاد الإسلامي: العملية الصهيونية الغادرة بتفجير أجهزة اتصال هي جريمة حرب موصوفة ألحقت أضرارا بالمدنيين
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
وزارة الصحة العامة في لبنان: استشهاد 3 مواطنين واصابة 2 آخرين في غارة معادية استهدفت بلدة بليدا جنوب لبنان
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: الاعتداء الصهيوني على لبنان يعكس عدم مصداقية الغرب واميركا في مساعيهم لوقف إطلاق النار ومواصلتهم الدعم الكامل لجرائم الاحتلال
منذ 1 ساعة
18 September، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
وزير الصحة أعلن عن حصيلة العدوان الصهيوني السيبراني ونوه بعمل المستشفيات وأجهزة الإسعاف
بلينكن: الولايات المتحدة لم تكن ضالعة أو على علم مسبق بعملية تفجير أجهزة اتصال في لبنان
مراسل المنار: قوات العدو تنسحب من مخيم الفوار جنوب الخليل بعد اقتحام استمر 13 ساعة وتخلله دهم عشرات المنازل
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}