الابيض: 4 من ضحايا تفجير البيجر هم من العاملين بالقطاع الصحي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 14:26
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إدارة مستشفى الرسول الأعظم (ص): ماضون على مسار المقاومة الإسلامية ودعم المجاهدين نصرة لأهلنا في لبنان وغزة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعبر لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن حزنه ازاء الهجوم على لبنان يوم أمس
السفارة الايرانية في بيروت: علاج السفير أماني يسير بشكل جيد وما يشاع حول حالته الجسدية والبصرية غير صحيح
رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني في بيروت: قمنا بإحضار فرق الإنقاذ وجراحي العيون للتخفيف من آلام المصابين
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إعلام العدو: مقتل 4 جنود اسرائيليين وإصابة عدد آخر في كمين نُصب لهم في رفح اليوم
وزير الحرب الصهيوني السابق موشيه يعلون: "اسرائيل" تتخبط في حرب استنزاف ولن تتمكن من الانتصار في 7 جبهات
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى برصاص الاحتلال قرب بلدة نعلين غربي رام الله فجر اليوم
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حركة الجهاد الإسلامي: العملية الصهيونية الغادرة بتفجير أجهزة اتصال هي جريمة حرب موصوفة ألحقت أضرارا بالمدنيين
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
وزارة الصحة العامة في لبنان: استشهاد 3 مواطنين واصابة 2 آخرين في غارة معادية استهدفت بلدة بليدا جنوب لبنان
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
الابيض: 4 من ضحايا تفجير البيجر هم من العاملين بالقطاع الصحي
منذ 59 mins
18 September، 2024
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