الرئيس العراقي أكد للرئيس ميقاتي أن العراق يضع كل إمكاناته في سبيل دعم لبنان لتجاوز ما تعرض له بالأمس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 12:54

الرئيس العراقي أكد للرئيس ميقاتي أن العراق يضع كل إمكاناته في سبيل دعم لبنان لتجاوز ما تعرض له بالأمس

منذ 18 mins 18 September، 2024
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