الكرملين: انفجارات أجهزة “البيجر” في لبنان تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة وقد تدفع الوضع هناك إلى حد الخروج عن السيطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 12:54

الكرملين: انفجارات أجهزة “البيجر” في لبنان تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة وقد تدفع الوضع هناك إلى حد الخروج عن السيطرة

منذ 22 mins 18 September، 2024
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