الكرملين: ينبغي التحقيق بشكل دقيق في تفجيرات “البيجر” في لبنان ويجب معرفة الأسباب والظروف ومن يقف وراءها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 12:54

الكرملين: ينبغي التحقيق بشكل دقيق في تفجيرات “البيجر” في لبنان ويجب معرفة الأسباب والظروف ومن يقف وراءها

منذ 24 mins 18 September، 2024
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