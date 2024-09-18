جيش العدو: عقب دوي صفارات الانذار في طبريا أطلقنا صاروخاً اعتراضياً تجاه هدف حيوي جاء من العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 12:52
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جيش العدو: عقب دوي صفارات الانذار في طبريا أطلقنا صاروخاً اعتراضياً تجاه هدف حيوي جاء من العراق
منذ 37 mins
18 September، 2024
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