جيش العدو: عقب دوي صفارات الانذار في طبريا أطلقنا صاروخاً اعتراضياً تجاه هدف حيوي جاء من العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 12:52

جيش العدو: عقب دوي صفارات الانذار في طبريا أطلقنا صاروخاً اعتراضياً تجاه هدف حيوي جاء من العراق

منذ 37 mins 18 September، 2024
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