الرئيس عون: التعزية الأكبر هي بمؤسسات دولية يفترض أن تحمي السلام والعدالة في العالم ولكنها تقف عاجزة أمام هذه الوحشية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 12:52

الرئيس عون: التعزية الأكبر هي بمؤسسات دولية يفترض أن تحمي السلام والعدالة في العالم ولكنها تقف عاجزة أمام هذه الوحشية

منذ 1 ساعة 18 September، 2024
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