وزير الصحة فراس الابيض: الارقام الدقيقة للإصابات ستنشر في مؤتمري الصحافي عند الساعة الواحدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 18 2024 - 11:20

وزير الصحة فراس الابيض: الارقام الدقيقة للإصابات ستنشر في مؤتمري الصحافي عند الساعة الواحدة

منذ 9 mins 18 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة