وزير الصحة فراس الابيض: المستشفيات استقبلت يوم أمس نحو 3 آلاف جريح خلال ساعة الى ساعتين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 11:20

وزير الصحة فراس الابيض: المستشفيات استقبلت يوم أمس نحو 3 آلاف جريح خلال ساعة الى ساعتين

منذ 12 mins 18 September، 2024
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