الشيخ دريان: يعيش لبنان كارثة وطنية من جراء هذا الاعتداء الخطير وينبغي ألاّ يمر مرور الكرام في المجتمع الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 11:20

الشيخ دريان: يعيش لبنان كارثة وطنية من جراء هذا الاعتداء الخطير وينبغي ألاّ يمر مرور الكرام في المجتمع الدولي

منذ 19 mins 18 September، 2024
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