اعلام العدو: العملية في لبنان كانت سوء تقدير الأمر الذي سيؤدي إلى التصعيد والرد الحاد ولن يغيّر الاستراتيجية الكبرى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 11:20

اعلام العدو: العملية في لبنان كانت سوء تقدير الأمر الذي سيؤدي إلى التصعيد والرد الحاد ولن يغيّر الاستراتيجية الكبرى

منذ 20 mins 18 September، 2024
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